Жители Германии обеспокоены обострением отношений с Россией, показал опрос

Как пишет газета Welt, тема кризиса в отношениях «между Востоком и Западом» отодвинула на задний план дискуссию об исламе, сопутствующую миграционному кризису в Европе. Согласно исследованию, 44% респондентов выразили беспокойство по поводу обострения конфликта между западными странами и Россией.

Опрос проводился с 26 по 29 марта 2018 года, в нем приняли участие более двух тысяч человек. Погрешность составляет около 2,5%.