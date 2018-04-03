Жители Германии обеспокоены обострением отношений с Россией, показал опрос 

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 40% жителей Германии обеспокоены обострением отношений между Западом и Россией, следует из данных опроса института изучения общественного мнения Emnid, проведенного для медиагруппы RTL.
Как пишет газета Welt, тема кризиса в отношениях «между Востоком и Западом» отодвинула на задний план дискуссию об исламе, сопутствующую миграционному кризису в Европе. Согласно исследованию, 44% респондентов выразили беспокойство по поводу обострения конфликта между западными странами и Россией.
Опрос проводился с 26 по 29 марта 2018 года, в нем приняли участие более двух тысяч человек. Погрешность составляет около 2,5%.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.