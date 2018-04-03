Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина 

В ходе церемонии встречи президента России Владимира Путина в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позавидовал тому, что возле российского лидера стоят три девушки, а возле него — ни одной.
Видео с забавным эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Эрдоган обратил внимание, что возле Путина на фотографировании стоят три девушки, а с его стороны — ни одной. Тогда турецкий лидер попросил одну из девушек переместиться к нему.
В среду Путин прибыл в Анкару, причем был, по выражению Смирнова, встречен с «максимальной пышностью».
Лидеры двух стран уже дали старт строительству АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.