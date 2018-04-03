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Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
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Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
В ходе церемонии встречи президента России Владимира Путина в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позавидовал тому, что возле российского лидера стоят три девушки, а возле него — ни одной.
Видео с забавным эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Эрдоган обратил внимание, что возле Путина на фотографировании стоят три девушки, а с его стороны — ни одной. Тогда турецкий лидер попросил одну из девушек переместиться к нему.
>> Путин прибыл с визитом в Анкару
В среду Путин прибыл в Анкару, причем был, по выражению Смирнова, встречен с «максимальной пышностью».
Лидеры двух стран уже дали старт строительству АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.
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