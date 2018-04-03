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Итоги голосования на выборах отменены на 18 участках
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Итоги голосования на выборах президента России отменены на 18 участках 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Итоги голосования на выборах президента России 18 марта отменены по 18 избирательным участкам в 9 регионах страны, не исключена отмена итогов через суд еще на 5-6 участках, сообщил член российского Центризбиркома Александр Клюкин.
"Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в 9 регионах. Это всего на сегодня, но не всё. Я думаю, что 5-6 еще таких решений будет принято, но уже будет принято не избирательными комиссиями, а судами, сейчас они находятся в судах", — сказал Клюкин во вторник в рамках круглого стола созданной в Совете Федерации временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Он отметил, что ЦИК продолжает рассмотрение поступающих в комиссию жалоб и обращений по итогам этих выборов.
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