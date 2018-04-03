Итоги голосования на выборах отменены на 18 участках

Итоги голосования на выборах президента России отменены на 18 участках

Александр Клюкин. Итоги голосования на выборах президента России 18 марта отменены по 18 избирательным участкам в 9 регионах страны, не исключена отмена итогов через суд еще на 5-6 участках, сообщил член российского Центризбиркома

"Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в 9 регионах. Это всего на сегодня, но не всё. Я думаю, что 5-6 еще таких решений будет принято, но уже будет принято не избирательными комиссиями, а судами, сейчас они находятся в судах", — сказал Клюкин во вторник в рамках круглого стола созданной в Совете Федерации временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что ЦИК продолжает рассмотрение поступающих в комиссию жалоб и обращений по итогам этих выборов.