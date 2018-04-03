В МИД назвали ответственных за кризис на Украине

Ответственность за кризис на Украине лежит на Западе, заявил Грушко

Александр Грушко. Москва делала все, чтобы не допустить кризис на Украине , ответственность за произошедшее лежит на Западе, заявил заместитель министра иностранных дел России

"Мы сделали все для того, чтобы не было кризиса на Украине в том виде, в каком (он) произошел. Это касается и тех усилий, которые были сделаны нами в направлении (того), чтобы не допустить, чтобы Украину поставили перед лицом жесткого вызова. Мы сделали целый ряд предложений Евросоюзу, посмотреть, как совмещаются курс на подписание соглашения об ассоциации (ЕС и Украины — ред.) с обязательствами Украины по СНГ, с режимом свободной торговли и так далее. Все это было проигнорировано", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что у каждого кризиса есть своя правда, свой генезис.

"Я убежден в том, что ответственность за происходящее лежит на западных державах. Это абсолютно очевидно по Украине", — отметил Грушко.

Он также сказал, что Западом в отношении Украины велась осознанная политика, которая "не могла закончиться ни чем иным, чем она завершилась".