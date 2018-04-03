Ещё
В МИД назвали ответственных за кризис на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ответственность за кризис на Украине лежит на Западе, заявил Грушко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва делала все, чтобы не допустить кризис на Украине, ответственность за произошедшее лежит на Западе, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Мы сделали все для того, чтобы не было кризиса на Украине в том виде, в каком (он) произошел. Это касается и тех усилий, которые были сделаны нами в направлении (того), чтобы не допустить, чтобы Украину поставили перед лицом жесткого вызова. Мы сделали целый ряд предложений Евросоюзу, посмотреть, как совмещаются курс на подписание соглашения об ассоциации (ЕС и Украины — ред.) с обязательствами Украины по СНГ, с режимом свободной торговли и так далее. Все это было проигнорировано", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что у каждого кризиса есть своя правда, свой генезис.
"Я убежден в том, что ответственность за происходящее лежит на западных державах. Это абсолютно очевидно по Украине", — отметил Грушко.
Он также сказал, что Западом в отношении Украины велась осознанная политика, которая "не могла закончиться ни чем иным, чем она завершилась".
РИА Новости: последние новости
Ушаков прокомментировал данные о саммите в "нормандском формате" без России НАТО отказала в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных В Госдуме предложили ввести санкции против Латвии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность353
Киевский прокурор появился на телевидении голым91
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля35
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово65
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение