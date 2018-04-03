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Тулеев получил новую должность
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Аман Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области 

Говорит Москва 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Решение о передаче ему вакантного депутатского мандата было принято сегодня на совещании в избирательной комиссии.
Об этом «Коммерсанту» сообщил секретарь избиркома Кемеровской области Михаил Пименов.
«Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия». В этом списке он находился до сего дня», — сказал Пименов.
По информации «Коммерсанта», на следующей неделе спикер регионального парламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия и вместо него главой совета депутатов станет Аман Тулеев.
Губернатор Кемеровской области сложил с себя полномочия 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
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