Посольство РФ требует от Литвы объяснений

Посольство России потребовало у Литвы объяснить причины высылки дипломатов

"В прошедшую пятницу — 30 марта — мы направили в адрес литовского внешнеполитического ведомства ноту, в которой содержится настоятельная просьба незамедлительно предоставить конкретные факты, на основании которых литовская сторона солидаризировалась с позицией Великобритании по инциденту в Солсбери и приняла указанное решение о высылке сотрудников нашей дипмиссии", — сказал агентству Удальцов.

Дипломат добавляет, что никаких доказательств у литовской стороны как не было, так и нет.

Удальцов подчеркивает, что все обвинения Великобритании в адрес России по поводу якобы ее причастности к отравлению Скрипалей являются голословными.

"Литва весьма активно подключилась к организованной Лондоном провокации с отравлением Скрипалей и устроенному вокруг этой человеческой драмы политическому балагану. Впрочем, такая незатейливая позиция официального Вильнюса легко просчитывалась и вписалась в проводимый им курс в отношении восточного соседа: вредить России", — сказал дипломат агентству.

Он отметил также, что Вильнюс сегодня уже заслужил искреннюю благодарность от Лондона за свою "последовательность" и "принципиальность" в отношении РФ.

"Такую же высокую оценку он скорее всего сейчас получит и в Вашингтоне", — сказал он.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.