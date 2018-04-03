Путин получил удостоверение президента

В ответ глава государства поблагодарил Памфилову и ее коллег по ЦИК, причастных к избирательной кампании.

«Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны», — отметил он.

По словам Путина, уровень работы Комиссии был высок не только технически, но и организационно, так как выборы 2018 года были, возможно, самыми чистыми и прозрачными в истории России . Лидер страны отметил, что это является заслугой в том числе самой Памфиловой, а также членов избирательных комиссий, которые работали по всей стране.

Президентские выборы состоялись 18 марта. Победу на них с рекордным показателем одержал действующий глава государства Владимир Путин (76,69%), второе место занял Павел Грудинин (11,77%), а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Явка составила 67,54%.

Президентская кампания стала еще более прозрачной. Так, результаты голосования были отменены из-за нарушений лишь на 16 участках из более чем 90 тысяч. Все выявленные нарушения пресекались, а их виновники уже привлечены к ответственности.

Кроме того, выборы 2018 года сплотили и объединили российское общество, в особенности молодежь.