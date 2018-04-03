Путин получил удостоверение президента 

Владимир Путин, выигравший мартовские выборы, получил удостоверение президента России на новый срок, сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня состоялась встреча Путина с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК поздравила новоизбранного президента с чистой и убедительной победой и вручила ему удостоверение.
В ответ глава государства поблагодарил Памфилову и ее коллег по ЦИК, причастных к избирательной кампании.
«Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны», — отметил он.
По словам Путина, уровень работы Комиссии был высок не только технически, но и организационно, так как выборы 2018 года были, возможно, самыми чистыми и прозрачными в истории России. Лидер страны отметил, что это является заслугой в том числе самой Памфиловой, а также членов избирательных комиссий, которые работали по всей стране.
Президентские выборы состоялись 18 марта. Победу на них с рекордным показателем одержал действующий глава государства Владимир Путин (76,69%), второе место занял Павел Грудинин (11,77%), а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Явка составила 67,54%.
Президентская кампания стала еще более прозрачной. Так, результаты голосования были отменены из-за нарушений лишь на 16 участках из более чем 90 тысяч. Все выявленные нарушения пресекались, а их виновники уже привлечены к ответственности.
Кроме того, выборы 2018 года сплотили и объединили российское общество, в особенности молодежь.