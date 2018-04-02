Источник: Михаил Бочарников может быть назначен послом РФ в Азербайджане

"Комитет поддержал кандидатуру нашего бывшего посла в Казахстане Бочарникова для назначения послом РФ в Азербайджан", — сказал собеседник агентства. Ранее ряд СМИ сообщили, что этот пост может занять Алексей Бородавкин , который возглавляет дипмиссию РФ в Казахстане в настоящее время.

Кроме того, комитет по делам СНГ также одобрил кандидатуру главы департамента МИД РФ по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Олега Васнецова на должность посла России в Молдавии , добавил источник.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, также как и комитет по международным делам , «участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и в международных организациях». Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.

"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", — говорится в статье 212 регламента Госдумы.

Послы России назначаются указом президента РФ.