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Источник: Михаил Бочарников может быть назначен послом РФ в Азербайджане
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Источник: Михаил Бочарников может быть назначен послом РФ в Азербайджане 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Экс-посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников может возглавить российскую дипмиссию в Азербайджане. Его кандидатура была одобрена в понедельник профильным комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщил ТАСС источник в парламенте.
"Комитет поддержал кандидатуру нашего бывшего посла в Казахстане Бочарникова для назначения послом РФ в Азербайджан", — сказал собеседник агентства. Ранее ряд СМИ сообщили, что этот пост может занять Алексей Бородавкин, который возглавляет дипмиссию РФ в Казахстане в настоящее время.
Кроме того, комитет по делам СНГ также одобрил кандидатуру главы департамента МИД РФ по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Олега Васнецова на должность посла России в Молдавии, добавил источник.
Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, также как и комитет по международным делам, «участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и в международных организациях». Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.
"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", — говорится в статье 212 регламента Госдумы.
Послы России назначаются указом президента РФ.
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