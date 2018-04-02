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Грудинин высказался об участии в выборах губернатора Подмосковья
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Грудинин высказался об участии в выборах губернатора Подмосковья 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат на пост президента России Павел Грудинин заявил об отсутствии планов участвовать в выборах губернатора Московской области, передает РБК.
Ранее лидер КПРФ Геннадия Зюганова анонсировал участие Грудинина в предстоящих выборах.
«У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: 20 губернаторов, в десятки законодательных собраний, много местных выборов. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов», — сказал Зюганов.
«Может, он имел в виду, что видит меня в качестве доверенного лица кандидата, человеком, поддерживающим общую политику партии? Но я не говорил, и он не говорил, что я участвую в выборах как кандидат. Не воспринимайте это всерьез», — объяснил Грудинин.
По мнению Грудинина, он не сможет пройти муниципальный фильтр, сбор подписей депутатов муниципальных образований в свою поддержку, необходимый для участия в выборах.
Выборы губернатора Московской области состоятся в сентябре 2018 года.
 Ещё 3 источника 
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