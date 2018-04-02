Грудинин высказался об участии в выборах губернатора Подмосковья

Бывший кандидат на пост президента России Павел Грудинин заявил об отсутствии планов участвовать в выборах губернатора Московской области , передает РБК.

«У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: 20 губернаторов, в десятки законодательных собраний, много местных выборов. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов», — сказал Зюганов.

«Может, он имел в виду, что видит меня в качестве доверенного лица кандидата, человеком, поддерживающим общую политику партии? Но я не говорил, и он не говорил, что я участвую в выборах как кандидат. Не воспринимайте это всерьез», — объяснил Грудинин.

По мнению Грудинина, он не сможет пройти муниципальный фильтр, сбор подписей депутатов муниципальных образований в свою поддержку, необходимый для участия в выборах.

Выборы губернатора Московской области состоятся в сентябре 2018 года.