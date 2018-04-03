Кремль опроверг разработку отравляющих веществ в РФ

Кремль считает домыслами публикацию о разработке в России отравляющих веществ со ссылкой на допросы по делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вопрос чрезвычайно сенсативный. Здесь константой остается одно: с самого начала российская сторона просила предоставить ей необходимую информацию, констатируя свою заинтересованность в участии в раскрытии обстоятельств этого инцидента. Но российской стороне было отказано не только в праве каким-то образом иметь отношение к расследованию, но в получении хоть какой-то минимальной информации. Вот эта константа, она хорошо известна, и это факт абсолютный. Все остальное является домыслами", — заявил Песков журналистам отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в СМИ о возможном попадании ядовитых веществ к третьим лицам, о чем, якобы, говорится в документах уголовного дела об убийстве банкира Кивелиди.
"При всем уважении я не могу воспринимать никакую газету в качестве первоисточника, тем более по такому серьезному вопросу. И в данном случае я не знаю, насколько соответствует действительности та информация, которая опубликована в "Новой газете", — сказал представитель Кремля.