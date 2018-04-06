Россия вновь призывает к тщательному и беспристрастному расследованию «дела Скрипаля»

Антироссийская кампания, развернутая вокруг отравления Скрипаля , является мегапрвокацией против России . Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя . Он не исключил, что к ситуации по обвинению России могут быть причастны спецслужбы ряда стран. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , вместе со своей дочерью Юлией подвергся воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества в начале марта. Инцидент произошел в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о причастности России к отравлению Скрипалей. Комментируя это, Василий Небензя заявил, что в доказательствах вины Москвы содержаться лишь предположения британской стороны: «В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме „highly likely“. Надо полагать, что этот же „неопровержимый“ Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу , многие из которых, к чести не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России. Полемика вот с этими шестигранниками, она оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим. А те, кого этим убеждают, они, что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе».

Василий Небензя сообщил о том, что Москва подготовила проект заявления Совбеза для прессы по инциденту с отравлением Скрипалей. Документ, отметил дипломат, станет своего рода лакмусовой бумажкой для Лондона и его союзников. Если те заблокируют принятие заявления, это станет свидетельством их нечестной игры, заявил Небензя.