В Македонии прошла акция протеста против высылки российского дипломата

Сбор граждан перед зданием российского посольства сопровождался македонскими и русскими патриотическими песнями. Организаторами акции выступили представители партии «Единая Македония» во главе с председателем Янко Бачевым. В ходе мероприятия он выразил слова поддержки в адрес российского народа.

"В Евросоюз хотят попасть лишь отдельно взятые коррумпированные македонцы, спонсируемые за счет зарубежных средств. Мы верим в союз с Россией, верим в вас. И ждем, что этот союз осуществится", — заявил Бачев.

Со словами благодарности к присутствующим обратился глава российской дипломатической миссии в Македонии Олег Щербак . «Я благодарю всех тех, кто в эти дни высказывается за дружбу и сотрудничество между нашими странами против грязных провокаций в отношении России», — заявил посол.

Грузия и 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

К указанным странам присоединилась и Македония, власти которой приняли решение выслать одного сотрудника российского посольства. Этот шаг вызвал неоднозначную оценку в македонском обществе. 27 марта в Скопье уже прошел массовый митинг, участники которого выступили против высылки российского дипломата. Щербак расценил решение властей Македонии как недружественный и необоснованный шаг, предпринятый «под влиянием извне» и наносящий ущерб самой республике.