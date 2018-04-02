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Путин отправил телеграмму Лукашенко
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Путин отправил телеграмму Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«В поздравительной телеграмме глава российского государства, в частности, подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.
Путин отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.
«Вместе с этим, Путин указал на важность опыта, накопленного Россией и Республикой Беларусь в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве. Президент России также выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов Белоруссии и России заявил, что союзнические отношения между двумя странами способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных чиновников искать новые рынки сбыта из-за проблем с Россией. Днем ранее Россельхознадзор ввел новые меры против поставок продуктов из Белоруссии.
Однако в воскресенье стало известно, что Белоруссия захотела создать с Россией единый продовольственный рынок.
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