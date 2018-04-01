Ещё
Американский сенатор признал, что меры США по давлению на РФ не работают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский сенатор признал, что меры США по давлению на РФ не работают 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм признал, что попытки администрации президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не работают.
"Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор", — заявил Грэм в интервью телеканалу Fox News.
Сенатор призвал Белый дом добиться экономической изоляции России, в частности, лишить Москву покупателей энергоресурсов, предоставив им альтернативные источники топлива.
По мнению республиканца, Трампу стоит ориентироваться в своей политике на пример одного из своих предшественников-однопартийцев Рональда Рейгана, возглавлявшего США с 1981 по 1989 годы.
РИА Новости: последние новости
Путин внес в Думе проект о контроле в сфере противодействия коррупции Жириновский приветствует отставку Тулеева МИД выразил послу Британии протест
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США299
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1041
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»310
Германия признала провал Tornado380
Тулееву предрекли продолжение карьеры197
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение