В США рассказали, чего хотят от России, которая «отбивается от рук»

Оценивая нынешнее состояние американо-российских отношений, сенатор отметил, что оно «не является здоровым для планеты и для мира». Ответственность за это Джонсон возложил на Москву , напомнив о воссоединении Крыма с РФ и вопросах санкционного давления на КНДР

Американский сенатор добавил, что Россия располагают 7 тысячами ядерных боезарядов, и отметил в этой связи, что понимает желание президента США Дональда Трампа попытаться улучшить отношения с Россией. «Однако при этом приходится отдавать себе отчет в реальном состоянии дел и действовать соответствующим образом», — приводит слова Джонсона ТАСС

Со своей стороны сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который входит в состав комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил, заявил в воскресенье, что введенные США санкции против России не дают желаемого результата.

Он высказал мнение, что «Россия отбивается от рук»: что бы ни предпринимали США, «все не срабатывает».

В качестве выхода из создавшейся ситуации сенатор предложил найти замену поставкам российских энергоносителей в Европу. «Я предлагаю экономическую изоляцию России, их экономика базируется на нефти и газе. Они не протянут долго без потребителей», — сказал Грэм.