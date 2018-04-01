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В США рассказали, чего хотят от России, которая «отбивается от рук»
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В США рассказали, чего хотят от России, которая «отбивается от рук» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
США надо взаимодействовать с Россией, чтобы она из «недружественного противника» превратилась хотя бы в дружественно настроенного соперника, считает председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин).
Оценивая нынешнее состояние американо-российских отношений, сенатор отметил, что оно «не является здоровым для планеты и для мира». Ответственность за это Джонсон возложил на Москву, напомнив о воссоединении Крыма с РФ и вопросах санкционного давления на КНДР.
Американский сенатор добавил, что Россия располагают 7 тысячами ядерных боезарядов, и отметил в этой связи, что понимает желание президента США Дональда Трампа попытаться улучшить отношения с Россией. «Однако при этом приходится отдавать себе отчет в реальном состоянии дел и действовать соответствующим образом», — приводит слова Джонсона ТАСС.
Со своей стороны сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который входит в состав комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил, заявил в воскресенье, что введенные США санкции против России не дают желаемого результата.
Он высказал мнение, что «Россия отбивается от рук»: что бы ни предпринимали США, «все не срабатывает».
В качестве выхода из создавшейся ситуации сенатор предложил найти замену поставкам российских энергоносителей в Европу. «Я предлагаю экономическую изоляцию России, их экономика базируется на нефти и газе. Они не протянут долго без потребителей», — сказал Грэм.
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