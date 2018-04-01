«По холодной войне скучают»: экс-посол Британии рассказал, почему Западу выгодно дело Скрипаля

Версия Запада о покушении России на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля представляется крайне маловероятной из-за отсутствия улик и той поспешности, с которой Лондон назначил виновных в этом деле, заявил в интервью Consortiumnews.com бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей . По его словам, это дело напрямую выгодно «скучающим по холодной войне» структурам — армии, военной промышленности и спецслужбам, которые видят угрозу своим бюджетам.

Недавнее отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля стало причиной для взаимных высылок дипломатов со стороны России и США . В своём интервью Consortiumnews.com бывший посол Великобритании в Узбекистане и правозащитник Крейг Мюррей поставил под сомнение версию о том, что это покушение осуществила Россия.

«Я не говорю, что русские здесь ни при чём, — заявил посол. — Я лишь говорю, что существуют другие варианты развития событий. Мы не должны назначать виновных в преступлении подобным образом и говорить, что в округе живёт плохой парень, и поэтому это, скорее всего, сделал он». Пока что нет никаких существенных улик, подтверждающих, что в этом замешана Россия».

Мюррей указывает на тот «поразительный» факт, что в тот же день, когда было совершено покушение, британское правительство заявило, что в этом деле не обошлось без Москвы

«У них не было времени на анализ каких-либо улик. Как будто этот инцидент использовали как повод для того, чтобы предпринять заранее запланированные антироссийские меры и вернуться к риторике времён холодной войны. Такое ощущение, что они были довольны произошедшим и ждали этого», — отметил он.

По словам бывшего посла, заявления Запада о том, что Россия «с большой степенью вероятности» стоит за покушением, показывает, что ни у ЕС , ни у Великобритании нет никаких улик для подтверждения их версии событий.

Великобритания заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом группы «Новичок», который был разработан Советами в 80-х. Этот газ появился благодаря тому, что СССР пытался понять, как можно быстро создать химическое оружие на основе находящихся в свободной продаже пестицидов и удобрений.

До недавнего времени как британское правительство, так и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сомневались в том, что Советскому Союзу действительно удалось создать нечто подобное. Именно потому, что научное сообщество сомневалось в существовании такого вещества, этот газ и не запретили.

«Поэтому то, что британскому правительству удалось идентифицировать это вещество в первый же день, действительно поразительно», — замечает Мюррей.

Кроме того, «Новичок» — это не какой-то конкретный вид оружия, а его класс. И Россия не единственная страна, которая способна его производить. В 2016 году Ирану удалось синтезировать вещество из этой группы, и они сообщили об этом в ОЗХО, так как беспокоились, что сами могут подвергнуться химической атаке с его применением.

Помимо Израиля , который, по мнению иранцев, с наибольшей вероятностью мог бы осуществить подобное нападение, в мире найдётся ещё, по крайней мере, два десятка стран, обладающих необходимым техническим потенциалом для производства «Новичка».

Кроме того, учёные, которые свидетельствовали перед Высоким судом, заявили, что Скрипаля отравили «Новичком» или «очень похожим на него агентом». Многие эксперты считают, что это была всего лишь смесь различных инсектицидов.

«Появляются и другие вопросы, — продолжает Мюррей. — Британское правительство говорило, что это вещество в десять раз мощнее обычного нервно-паралитического газа… Но почему же это убийственное вещество не отличается большей эффективностью? Почему доктор, который оказывал Юлии Скрипаль первую помощь, остался полностью невредимым даже несмотря на то, что на протяжении долгого времени был с ней в физическом контакте?»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что русские тайно накапливали химическое оружие и разработали секретные техники физического устранения.

«Но если бы вы были Владимиром Путиным и у вас был бы этот секретный нервно-паралитический газ, то зачем раскрывать себя, используя его на отставном шпионе, которого вы выпустили из тюрьмы много лет назад? Весь этот сценарий представляется крайне маловероятным», — считает посол.

Кроме того, продолжает Мюррей, трудно представить, зачем России уничтожать свою международную репутацию посредством абсолютно беспричинного нападения на старого шпиона. Скрипаль в своё время принял участие в обмене шпионами.

«Если люди будут меняться шпионами и убивать их, то в будущем таких обменов не будет. Такой агент КГБ, как Путин — это последний человек, который будет уничтожать подобную систему», — уверен дипломат.

Нападение на Скрипаля только подливает масло в огонь новой холодной войны. Прежде всего, пользу из этого инцидента извлекут шпионы, оборонная промышленность и спецслужбы. Все эти структуры получили дополнительное финансирование.

В деле Скрипаля есть ещё одна примечательная деталь, и это его связь с составителем досье на Дональда Трампа Кристофером Стилом из компании Orbis Intelligence. Стил работал в качестве агента MI6 в российском посольстве в Москве как раз в то время, когда Скрипаль вёл свою двойную игру. Курировал же Скрипаля ещё один агент MI6 Пабло Миллер, также сотрудник этой фирмы.

«Я очень сильно подозреваю, что Скрипаль был замешан в составлении досье на Дональда Трампа. Я признаю, что это косвенная улика, однако досье составлялось в то время, когда Пабло Миллер работал на Orbis Intelligence. Как и Стил, Миллер служил агентом MI6 в России. Кроме того, он жил в Солсбери, недалеко от Скрипаля. Если вам нужно составить досье, в котором вы хотите придумать разные вещи о Дональде Трампе и его связях с кругами, близкими к Путину, вам будет нужен российский источник, который снабдит вас именами и придаст этому документу некоторую степень правдоподобности. Мне кажется, что именно такими деталями Скрипаль и обеспечил досье Стила», — объясняет посол.

Сергей Скрипаль мог быть двойным агентом, который работал за деньги; он передавал британцам имена российских офицеров и агентов за границей, что говорит о том, что это далеко не самый принципиальный человек на свете. По мнению Мюррея, если Скрипаль знал, что это досье полно лжи, он теоретически мог публично признаться в фабрикации всех этих сведений в надежде на этом заработать.

Мюррей также указывает на то, что у «русских хватило ума не горячиться», так как пока они лишь отвечают зеркальными мерами. Тем не менее посол не исключает никаких вариантов развития ситуации, в том числе и ядерной войны.