Глава МИД Испании считает, что в отношениях с Россией надо быть реалистами

Альфонсо Дастис. МАДРИД , 1 апр — РИА Новости . В отношениях с Россией следует придерживаться реалистических позиций и сотрудничать в разрешении глобальных кризисов, например, сирийского, заявил министр иностранных дел Испании "Россия является стратегическим партнером и является стратегической озабоченностью. Некоторые из ее действий не могут считаться дружественными. Некоторые из ее позиций неприемлемы, такие как вторжение на Украину и аннексия Крыма . Но надо быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определенных глобальных кризисов, таких как Сирия ", — заявил Дастис в интервью газете El Mundo. Он призывает к «двустороннему подходу» в отношении Москвы . «Необходимо … реагировать и осуждать неприемлемые действия и вести диалог для решения проблем, которые интересуют всех нас», — добавил глава МИД Канада, На этой неделе ряд стран Евросоюза , а также США Норвегия , Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Москва заявила, что в отношении всех стран, которые выслали дипломатов РФ в связи с «делом Скрипаля», приняты зеркальные меры. Испания высылает двух российских дипломатов. Москва объявила о высылке двух сотрудников испанского посольства. Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.