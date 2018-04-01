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Глава МИД Испании считает, что в отношениях с Россией надо быть реалистами
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Глава МИД Испании считает, что в отношениях с Россией надо быть реалистами 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 1 апр — РИА Новости. В отношениях с Россией следует придерживаться реалистических позиций и сотрудничать в разрешении глобальных кризисов, например, сирийского, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.
"Россия является стратегическим партнером и является стратегической озабоченностью. Некоторые из ее действий не могут считаться дружественными. Некоторые из ее позиций неприемлемы, такие как вторжение на Украину и аннексия Крыма. Но надо быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определенных глобальных кризисов, таких как Сирия", — заявил Дастис в интервью газете El Mundo.
Он призывает к «двустороннему подходу» в отношении Москвы. «Необходимо … реагировать и осуждать неприемлемые действия и вести диалог для решения проблем, которые интересуют всех нас», — добавил глава МИД.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Москва заявила, что в отношении всех стран, которые выслали дипломатов РФ в связи с «делом Скрипаля», приняты зеркальные меры. Испания высылает двух российских дипломатов. Москва объявила о высылке двух сотрудников испанского посольства.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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