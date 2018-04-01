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Путин подписал указ об отставке Тулеева
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Путин подписал указ об отставке Тулеева 

Рамблер 56 минут назад
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подписав указ о досрочном прекращении его полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Временно исполнять обязанности главы области будет заместитель Тулеева Сергей Цивилев. Нового губернатора выберут в единый день голосования, 9 сентября, решение о назначении должно быть принято до 10 июня, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.
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В своем видеообращении, которое Тулеев написала накануне отставки, он заявил, что после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, ему тяжело и сложно работать «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора».
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