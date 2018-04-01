Путин подписал указ об отставке Тулеева

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подписав указ о досрочном прекращении его полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Временно исполнять обязанности главы области будет заместитель Тулеева Сергей Цивилев. Нового губернатора выберут в единый день голосования, 9 сентября, решение о назначении должно быть принято до 10 июня, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

В своем видеообращении, которое Тулеев написала накануне отставки, он заявил, что после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, ему тяжело и сложно работать «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора».