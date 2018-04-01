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Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
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Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Мир24
Ил-96-300 с 46 сотрудниками посольства РФ в Вашингтоне и членами их семей приземлился в аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.
Еще один лайнер позднее сегодня доставит группу дипломатов из Нью-Йорка. На его борту находятся 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с семьями. Как уточняет РИА Новости, в общей сложности в субботу из США улетел 171 человек.
Напомним, ранее США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Свои действия американцы объясняют реакцией на инцидент в британском Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон бездоказательно обвинил в атаке Москву и выслал 23 российских дипломата. РФ приняла зеркальные меры. Затем ряд стран Европы, а также США, Австралия, Грузия и Канада присоединились к скоординированной Вашингтоном и Лондоном акции по высылке дипломатов.
Российская сторона приняла ответные меры, объявив персона нон грата такое же количество сотрудников дипмиссий и закрыв генконсульство США в Санкт-Петербурге.
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