Трамп предложил Путину встретиться

Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", — сказал Ушаков на брифинге для журналистов.

При этом он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.