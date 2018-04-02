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Трамп предложил Путину встретиться
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Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 20 марта, предложил провести их двустороннюю встречу в Вашингтоне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", — сказал Ушаков на брифинге для журналистов.
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При этом он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.
"Нет, это не обсуждалось. Это достаточно интересная позитивная идея, но пока она не обсуждалась", — ответил он на соответствующий вопрос.
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