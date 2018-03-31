РФ озвучила ответные меры против Британии 

Ответом на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств станет высылка более 50 британских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, речь идет о зеркальной мере, так как разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек.
Скандал разразившийся вокруг инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия Скрипаль, привел к высылке российских дипломатов из ряда стран.
Первой на такие меры пошла Великобритания, выслав из страны 23 российских дипломатов. Россия в ответ выслала из страны такое же количество сотрудников британского посольства, решила закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и приостановить деятельность Британского совета в РФ.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру.