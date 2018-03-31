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РФ озвучила ответные меры против Британии
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РФ озвучила ответные меры против Британии 

Рамблер 1 час назад
Ответом на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств станет высылка более 50 британских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, речь идет о зеркальной мере, так как разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек.
Скандал разразившийся вокруг инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия Скрипаль, привел к высылке российских дипломатов из ряда стран.
>> РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Первой на такие меры пошла Великобритания, выслав из страны 23 российских дипломатов. Россия в ответ выслала из страны такое же количество сотрудников британского посольства, решила закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и приостановить деятельность Британского совета в РФ.
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