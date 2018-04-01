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Сталлоне навестит Шварцнеггера в больнице после операции
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Сталлоне навестит Шварцнеггера в больнице после операции 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Известный американский актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал состояние здоровья своего друга и коллеги по цеху Арнольда Шварцнеггера после перенесенной им операции на сердце. Об этом сообщила газета «Известия».
По словам звезды, Шварцнеггер быстро поправится, но он не откажется от курения.
Есть вещи, от которых невозможно отказаться, курить сигары и дышать
— Сильвестр Сталлоне
Сообщается, что Сталлоне собирается навестить своего друга в больнице.
Ранее стало известно о том, что Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Первыми словами актера и политика при пробуждении от наркоза после операции стала фраза «I’m back».
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