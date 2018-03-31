Глава ЦИК РФ попала на «Миротворец» 

Об этом пишет РИА Новости.
«Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения «выборов президента РФ в Крыму в 2018 г». Участник пропагандистского форума «Таврида 2014», — говорится на сайте «Миротворец» о причинах ее занесения в список.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами». В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».