Глава ЦИК РФ попала на «Миротворец»

«Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины . Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым . Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения «выборов президента РФ в Крыму в 2018 г». Участник пропагандистского форума «Таврида 2014», — говорится на сайте «Миротворец» о причинах ее занесения в список.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.