Ещё
Глава ЦИК РФ попала на «Миротворец»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ЦИК РФ попала на «Миротворец» 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
«Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения «выборов президента РФ в Крыму в 2018 г». Участник пропагандистского форума «Таврида 2014», — говорится на сайте «Миротворец» о причинах ее занесения в список.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами». В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Украина.ру: последние новости
Российский посол рассказал, сколько дипломатов РФ останется в Вашингтоне Климкин прокомментировал выдворение украинских дипломатов из России Опубликована презентация, на основании которой выслали российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку453
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал32
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»415
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово103
Раскрыты заработки на реалити-шоу106
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение