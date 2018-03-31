Памфилова попала в базу данных «Миротворца»

Как отмечается на сайте ресурса, Памфилова попала в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым », участие в «пропагандистских мероприятиях России против Украины».

Также главу ЦИК обвиняют в «попытках легализации аннексии» Крыма и в организации выборов президента России на полуострове.

Ранее Верховная рада Украины назвала нелегитимными выборы президента России в Крыму.

Крым стал российским регионом после прошедшего там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.