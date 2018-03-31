Ещё
Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгпредства РФ в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгпредства РФ в Лондоне 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 31 марта. Власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне. Об этом в пятницу пишет газета The Daily Telegraph.
" [Этот вопрос] будет рассмотрен", — заявил изданию источник в британском правительстве, утверждая, что торгпредство является «логовом шпионов».
Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
ТАСС: последние новости
Досмотренный в лондонском аэропорту самолет "Аэрофлота" прибыл в Москву Антонов: спецслужбы США резко активизировали попытки вербовки дипломатов РФ Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У США нашелся «более жесткий» вариант ответа России33
Стали известны заработки на реалити-шоу28
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово5
Капитан рассказал, что британцы искали на борту самолета29
В Лондоне хотят закрыть российское «логово шпионов»5
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение