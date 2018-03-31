Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгпредства РФ в Лондоне

" [Этот вопрос] будет рассмотрен", — заявил изданию источник в британском правительстве, утверждая, что торгпредство является «логовом шпионов».

Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.