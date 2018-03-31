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Посольство РФ прокомментировало досмотр «Аэрофлота»
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Посольство РФ в Лондоне оценило правомерность досмотра самолета «Аэрофлота 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британская сторона пыталась досмотреть самолет "Аэрофлота" без присутствия экипажа, что категорически запрещено, и отказалась предоставить письменные документы о причинах досмотра, заявил представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на вопрос СМИ относительно досмотра самолета.
В пятницу британские таможенная и пограничная служба досмотрели прилетевший из Москвы самолет.
"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — сказал представитель посольства.
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