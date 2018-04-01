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Путин поблагодарил Тулеева за работу
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Путин поблагодарил Тулеева за работу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин позвонил в воскресенье Аману Тулееву, который ранее подал прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области, и поблагодарил за многолетнюю работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Цивилева.
"Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона", — сказал Песков.
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