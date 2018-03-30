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Путин провел совещание с членами Совбеза
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внешней политики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ряд внешнеполитических проблем, в том числе, в контексте высылки некоторыми странами российских дипломатов и ответных мер Москвы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения", — сказал Песков.
Кроме того, обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.
В пятницу МИД РФ вызывает послов стран, "предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им вручают ноты протеста и объявляют об ответных мерах.
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