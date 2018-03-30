МИД РФ: США должны освободить особняк-резиденцию в центре Санкт-Петербурга

«В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — сообщил Запевалов.

Напомним, днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о решении выслать из страны 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США.