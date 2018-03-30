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МИД РФ: США должны освободить особняк-резиденцию в центре Санкт-Петербурга
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МИД РФ: США должны освободить особняк-резиденцию в центре Санкт-Петербурга 

Аргументы и Факты 39 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Представители США должны освободить в Санкт-Петербурге не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и особняк-резиденцию генконсула в Гродненском переулке. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на слова представителя российского МИД в Санкт-Петербурге Владимира Запевалова.
«В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — сообщил Запевалов.
Напомним, днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о решении выслать из страны 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США.
Несколько стран мира, в том числе Канада, Австралия, США и др., решили выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей». Власти Великобритании обвиняют РФ в отравлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию. При этом российские власти отрицают причастность к инциденту.
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