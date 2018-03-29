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Ответные меры: что ждет консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке
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Ответные меры: что ждет консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке 

Вести.Ru 29 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Австрия заявила о готовности выступить в роли посредника в урегулировании российско-британских разногласий. Кроме того, Вена отказалась высылать российских дипломатов в связи с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эта тема обсуждалась 29 марта в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров отметил, что посредничество имеет смысл только в том случае, если вторая сторона готова к диалогу. По его словам, пока мы этого не видим, а видим только то, что страна, предложившая посредничество, заняла разумную позицию в этой ситуации.
Федоров добавил: «Высылка дипломатов сама по себе не трагедия. Это обычная международная практика. Это вовсе не сокращение дипломатического персонала — они будут заменены другими специалистами». По мнению гостя программы, подобными шагами нас пытаются вывести из себя, но нельзя поддаваться на провокацию. Именно поэтому мы так долго выжидаем, мы думаем над ответом.
Федоров привел яркое сравнение с шахматной партией. Против нас ход сделан, теперь мы думаем над ответным ходом. На Западе уже обсуждают возможную реакцию на наши различные ходы. Мы послушаем, а затем решим, что делать: «Мы играем шахматную партию, а они в шашки».
В свою очередь, бывший генеральный консул России в Сан-Франциско Виктор Лизун считает, что дело об отравлении Скрипаля сейчас интересно только России. «Пострадали два наших гражданина, Скрипаль от гражданства не отказывался», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что в этом деле «Россию назначили виновником, и никто с этого конька слезать не будет».
Лизун заявил, что всю антироссийскую кампанию уже возглавила не Англия, а США: «Готовились они давно, и на этом не остановятся. Дальше пойдут экономические меры вне зависимости от того, будем ли мы принимать ответные меры или нет».
В качестве одной из ответных мер дипломат предложил закрыть американские консульства во Владивостоке и Екатеринбурге.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом. В покушении на экс-полковника ГРУ правительство Великобритании обвинило Россию. После чего Соединенное Королевство, а за ним Штаты и ряд стран ЕС начали высылать российских дипломатов.
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