Дипакадемия: США получили «наш ответ Чемберлену» за высылку дипломатов

В эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма отметил, что российское внешнеполитическое ведомство, тем самым, дает симметричный ответ американцам (слушайте аудио).

«Необоснованно!» Американские СМИ о высылке дипломатов из РФ «Это наш „ответ Чемберлену“. Соединенные Штаты тоже поступили с нашим консульством довольно жестко — полностью поставили его под охрану и заставили наши дипломатические службы покидать здание. Оставили на какое-то время только жилой фонд, но все равно поставив его под контроль. В консульстве США в Санкт-Петербурге, насколько я знаю, нет жилого фонда. Может быть несколько отведенных помещений. Мы просто тем же отвечаем США», — считает эксперт.