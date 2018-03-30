Дипакадемия: США получили «наш ответ Чемберлену» за высылку дипломатов 

МИД России обязал американских дипломатов не позднее 31 марта освободить здание генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Ранее РФ отозвала согласие на функционирование консульства в Северной столице в ответ на высылку российских дипломатических работников из США из-за подозрений РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом в США посчитали ответные меры российской стороны чрезмерными.
В эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма отметил, что российское внешнеполитическое ведомство, тем самым, дает симметричный ответ американцам (слушайте аудио).
«Необоснованно!» Американские СМИ о высылке дипломатов из РФ «Это наш „ответ Чемберлену“. Соединенные Штаты тоже поступили с нашим консульством довольно жестко — полностью поставили его под охрану и заставили наши дипломатические службы покидать здание. Оставили на какое-то время только жилой фонд, но все равно поставив его под контроль. В консульстве США в Санкт-Петербурге, насколько я знаю, нет жилого фонда. Может быть несколько отведенных помещений. Мы просто тем же отвечаем США», — считает эксперт.
Напомним, в четверг, 29 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге, а также закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге в качестве ответа на высылку из США российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в Сиэтле, сообщает «Интерфакс». 30 марта также стало известно, что американцы высылают торгового представителя России в США Александра Стадника.