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Торгпред России попал в список высылаемых из США дипломатов
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Торгпред России попал в список высылаемых из США дипломатов 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Торговый представитель России в США Александр Стадник попал в список российских дипломатических работников, выдворяемых с американской территории, сообщает ТАСС.
В настоящее время Стадник находится в Москве, куда отправился несколько дней назад на заседание коллегии Министерства экономического развития.
26 марта США заявили о высылке из страны 60 представителей российской дипмиссии, а также закрытии российского консульства в Сиэтле.
Данное решение было принято в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Примеру США а Великобритании последовали более 20 стран по всему миру, также сообщившие о выдворении российских дипломатов.
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