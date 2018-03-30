Торгпред России попал в список высылаемых из США дипломатов 

Торговый представитель России в США Александр Стадник попал в список российских дипломатических работников, выдворяемых с американской территории, сообщает ТАСС.
В настоящее время Стадник находится в Москве, куда отправился несколько дней назад на заседание коллегии Министерства экономического развития.
26 марта США заявили о высылке из страны 60 представителей российской дипмиссии, а также закрытии российского консульства в Сиэтле.
Данное решение было принято в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Примеру США а Великобритании последовали более 20 стран по всему миру, также сообщившие о выдворении российских дипломатов.