Торгпред РФ в США оказался в списке высылаемых дипломатов 

В списке российских дипломатов, выдворяемых Вашингтоном из США, оказался торговый представитель РФ Александр Стадник, передает ТАСС.
По словам Стадника, эта новость застала его в Москве, куда он отправился несколько дней назад на заседание коллегии Министерства экономического развития.
США приняли решение о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Вслед за Вашингтоном решение о выдворении дипломатов приняли более 20 стран Европы, а также Австралия, Грузия и Канада. Состав российский миссии при НАТО был сокращен с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве.