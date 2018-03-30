Правительство одобрило проект программы сотрудничества России и Киргизии до 2021 года

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики на 2018-2021 годы", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Проект программы определяет основные цели и задачи развития экономического взаимодействия между странами и механизм их реализации.