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Правительство одобрило проект программы сотрудничества России и Киргизии до 2021 года
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Правительство одобрило проект программы сотрудничества России и Киргизии до 2021 года 

ТАСС 19 минут назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта программы экономического сотрудничества между правительствами России и Киргизии в 2018-2021 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в пятницу.
"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики на 2018-2021 годы", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Проект программы определяет основные цели и задачи развития экономического взаимодействия между странами и механизм их реализации.
Распоряжение было внесено Министерством экономического развития России по итогам 19-го заседания Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, прошедшего 17 февраля 2017 года.
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