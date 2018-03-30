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Американцы решили игнорировать посла России
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Американцы решили игнорировать посла России 

Lenta.ru 1 час назад
Американские политики не хотят встречаться и общаться с послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом пишет Politico.
По его данным, более 20 чиновников отказались под каким-либо предлогом или просто проигнорировали предложения о беседе. В результате глава дипмиссии написал в начале марта письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым ранее смог пересечься.
«Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч», — говорилось в обращении.
Как отмечается, разговаривать с Антоновым не стали в том числе глава администрации президента США Джон Келли, вице-президент Майк Пенс, генпрокурор, ряд министров и их заместителей, глава ФБР и председатель Федеральной резервной системы, лидеры меньшинства и большинства как в сенате, так и в палате представителей.
Politico указывает, что многие члены Конгресса в последние месяцы резко критикуют Россию. В то же время в законодательном органе считают, что стоит быть мягче к Антонову. «Несмотря на то, что мы во многом не согласны с Россией, нехорошо ее просто игнорировать. Президент [США] Дональд Трамп абсолютно прав: мы должны взаимодействовать», — сказал один из работников аппарата Конгресса.
Ранее сообщалось, что советники по национальной безопасности убедили Трампа в необходимости занимать в отношениях с Москвой жесткую позицию.
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее стало известно, что одним из высылаемых оказался торговый представитель России Александр Стадник.
29 марта МИД России заявил о зеркальном ответе, что вызвало недовольство в Госдепе.
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