Американцы решили игнорировать посла России

США Американские политики не хотят встречаться и общаться с послом России Анатолием Антоновым . Об этом пишет Politico.

По его данным, более 20 чиновников отказались под каким-либо предлогом или просто проигнорировали предложения о беседе. В результате глава дипмиссии написал в начале марта письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым ранее смог пересечься.

«Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч», — говорилось в обращении.

Politico указывает, что многие члены Конгресса в последние месяцы резко критикуют Россию. В то же время в законодательном органе считают, что стоит быть мягче к Антонову. «Несмотря на то, что мы во многом не согласны с Россией, нехорошо ее просто игнорировать. Президент [США] Дональд Трамп абсолютно прав: мы должны взаимодействовать», — сказал один из работников аппарата Конгресса.

Ранее сообщалось, что советники по национальной безопасности убедили Трампа в необходимости занимать в отношениях с Москвой жесткую позицию.