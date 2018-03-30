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ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым
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ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Медиацентр Высшей школы экономики удалил запись выступления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова перед студентами во время ток-шоу «В точку», сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на руководителя образовательной программы ВШЭ «Журналистика» Сергея Корзуна.
«Официальной записи этой встречи нет. И не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова "вышка" не будет публиковать полную запись этой встречи», — сказал Корзун, добавив, что решение приняло руководство факультета.
По его словам, на встречу не приглашали «никого со стороны», и она якобы проходила в закрытом режиме. Издание отмечает, что об этом присутствующим не было известно. Лишь в конце ток-шоу Песков спросил у аудитории: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?». Из зала ему никто не ответил.
По словам шеф-редактора ток-шоу Дарьи Печениной, лично ее команду никто ничего удалять не просил. Она сообщила студенческой газете «The Вышка», что после программы она общалась с Песковым и его ассистенткой, и они были всем довольны.
Во время ток-шоу «В точку» 29 марта Дмитрий Песков отвечал на вопросы студентов, например, почему президент Владимир Путин не вышел к митингующим после пожара в Кемерове. Также он сообщил, что считает оппозиционера Алексея Навального нарциссом и эгоистом, хотя никогда с ним не встречался. Чиновник вступился за обвиненного в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, вспомнил о скандале вокруг американского режиссера Харви Вайнштайна и назвал пожаловавшихся на его поведение женщин проститутками.
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