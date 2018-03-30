ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым

«Официальной записи этой встречи нет. И не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова "вышка" не будет публиковать полную запись этой встречи», — сказал Корзун, добавив, что решение приняло руководство факультета.

По его словам, на встречу не приглашали «никого со стороны», и она якобы проходила в закрытом режиме. Издание отмечает, что об этом присутствующим не было известно. Лишь в конце ток-шоу Песков спросил у аудитории: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?». Из зала ему никто не ответил.

По словам шеф-редактора ток-шоу Дарьи Печениной, лично ее команду никто ничего удалять не просил. Она сообщила студенческой газете «The Вышка», что после программы она общалась с Песковым и его ассистенткой, и они были всем довольны.