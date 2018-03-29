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Лавров рассказал, сколько американских дипломатов будет выслано из России
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Лавров рассказал, сколько американских дипломатов будет выслано из России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Москва вышлет столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».
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