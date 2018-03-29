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Лавров рассказал, сколько американских дипломатов вышлет Москва
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Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
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Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
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Лавров рассказал, сколько американских дипломатов вышлет Москва
РИА Новости
18 минут назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
:
МОСКВА
ВЫШЛЕТ СТОЛЬКО ЖЕ АМЕРИКАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ, СКОЛЬКО БЫЛО ВЫСЛАНО РОССИЙСКИХ ИЗ
США
— ЛАВРОВ
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