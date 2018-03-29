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Лавров рассказал, сколько американских дипломатов вышлет Москва
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Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

Лавров рассказал, сколько американских дипломатов вышлет Москва 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: МОСКВА ВЫШЛЕТ СТОЛЬКО ЖЕ АМЕРИКАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ, СКОЛЬКО БЫЛО ВЫСЛАНО РОССИЙСКИХ ИЗ США — ЛАВРОВ
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Песков посетовал, что в некоторых ситуациях нельзя "вставить крепкое слово" Замглавы МИД встретился с послом Китая США пообещали оказывать давление на российских агентов по всему миру
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