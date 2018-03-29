США пообещали оказывать давление на российских агентов по всему миру

"Мы очень довольны масштабом принятых мер. Почти 30 стран выслали (российских дипломатов). Но определенно можно сделать больше. Мы продолжим оказывать давление на российских агентов спецслужб по всему миру, и будем работать с нашими партнерами над этим", — сообщил чиновник.

Работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает.

Норвегия, Вслед за Британией ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.