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США пообещали оказывать давление на российских агентов по всему миру
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Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

США пообещали оказывать давление на российских агентов по всему миру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты будут оказывать давление на агентов российских спецслужб по всему миру, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы очень довольны масштабом принятых мер. Почти 30 стран выслали (российских дипломатов). Но определенно можно сделать больше. Мы продолжим оказывать давление на российских агентов спецслужб по всему миру, и будем работать с нашими партнерами над этим", — сообщил чиновник.
Работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
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