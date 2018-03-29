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В МИД России приветствуют гибкость США в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане
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В МИД России приветствуют гибкость США в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Соединённые Штаты проявляют гибкость в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане, Россия приветствует такой подход, заявил глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По словам дипломата, среди всех форматов урегулирования обстановки в Афганистане «выживут самые верные и эффективные», при этом США «буквально за месяц развернулись на 180 градусов» в отношении этой страны. «США проявляют чудеса гибкости… Мы можем только приветствовать такую гибкость», — цитирует Кабулова РИА Новости.
Ранее в МИД заявили, что Россия и другие страны — соседи Афганистана имеют к США вопросы относительно истинных целей и сроков военного присутствия в стране.
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