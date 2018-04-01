Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии

Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Великобритании

«Если вы обратили внимание, в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза», — пояснил он.

Яковенко добавил, что Лондон согласно новой стратегии национальной безопасности намерен претендовать на главную роль в сдерживании Москвы , и лучшим способом утвердить свое лидерство является «мощная провокация».

«Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа», — считает посол.

Он отметил, что на причастность британских спецслужб к делу указывает нежелание сотрудничать с Россией и отказ предоставлять ей какие-либо сведения, касающиеся расследования.

«Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем», — заключил Яковенко.