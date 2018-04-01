Ещё
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Великобритании 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко объяснил, какую пользу принесло Великобритании отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в программе «Итоги недели» на НТВ, его слова цитирует РИА Новости.
«Если вы обратили внимание, в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза», — пояснил он.
Яковенко добавил, что Лондон согласно новой стратегии национальной безопасности намерен претендовать на главную роль в сдерживании Москвы, и лучшим способом утвердить свое лидерство является «мощная провокация».
«Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа», — считает посол.
Он отметил, что на причастность британских спецслужб к делу указывает нежелание сотрудничать с Россией и отказ предоставлять ей какие-либо сведения, касающиеся расследования.
«Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем», — заключил Яковенко.
Дипломатический скандал разгорелся после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. 4 марта их нашли в бессознательном состоянии в сквере. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. Британская сторона также выслала российских дипломатов, к ней присоединились США и 27 других стран. Москва уже начала высылку сотрудников дипмиссий в ответ.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 81 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия признала провал Tornado309
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»283
Мара Багдасарян показала новые права
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ474
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности59
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение