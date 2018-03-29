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Россия приготовила ответ США
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СМИ рассказали об ответных мерах России на закрытие консульства в США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: akras/Flickr
Министерство иностранных дел России закроет петербургское консульство США в ответ на приостановку работы российского консульства в Сиэтле. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник на Смоленской площади.
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"По его словам (источника — "Газета.Ru"), именно такое предложение МИД направит российскому президенту Владимиру Путину, который примет окончательное решение по этому вопросу. Информацию подтвердили и два других собеседника в дипломатических кругах РФ", — сообщается в публикации.
Также источник отметил, что, вероятнее всего, Москва закроет консульство в Петербурге, так как оно важнее с точки зрения статуса, чем консульства США во Владивостоке или Екатеринбурге. Он подчеркнул, что Россия также ответит США зеркальной высылкой американских дипломатов из страны.
Ранее сообщалось, что консул-советник России назвал закрытие консульства в Сиэтле захватом частной собственности.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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