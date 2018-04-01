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Губернатор Кузбасса записал прощальное видео
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Губернатор Кузбасса записал прощальное видео 

Lenta.ru 54 минуты назад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, об отставке которого стало известно утром 1 апреля, записал видеообращение с извинениями и соболезнованиями в связи с трагедией в кемеровском торговом центре. Видео опубликовано на Youtube-канале пресс-службы областной администрации.
По словам Тулеева, Кемеровская область и весь мир переживает страшную трагедию, и каждый пропустил все это через своё сердце. «Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — добавил губернатор.
Ранее Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию.
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