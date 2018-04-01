Губернатор Кузбасса записал прощальное видео

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев , об отставке которого стало известно утром 1 апреля, записал видеообращение с извинениями и соболезнованиями в связи с трагедией в кемеровском торговом центре. Видео опубликовано на Youtube-канале пресс-службы областной администрации.

По словам Тулеева, Кемеровская область и весь мир переживает страшную трагедию, и каждый пропустил все это через своё сердце. «Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — добавил губернатор.

Ранее Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию.