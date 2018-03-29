Названа дата, когда дипломаты РФ покинут Сиэтл

Российских дипломатов в Сиэтле обязали покинуть город до 25 апреля‍

"В пять вечера 30 числа прекращается прием. Доступ в помещение завершается в 23.59 первого апреля. А нам всем распределиться по другим точкам до 23.59 24 апреля", — заявил собеседник агентства. Сотрудникам российского генерального консульства в Сиэтле предписали покинуть город до 25 апреля, сообщил РИА Новости консул-советник России в Сиэтле Халит Айсин

"Гражданам, которые при подаче заявления об оформлении паспорта одновременно подали заявления о пересылке, готовые паспорта будут направлены по почте", — сообщается в дипведомстве. Также на сайте ведомства отмечается, что прием граждан прекратился с 26 марта, а до 30 марта будет осуществляться лишь выдача готовых паспортов. В связи с этим, консульство призвало россиян не откладывать визит на последний день.

Позже стало известно, что сотрудников консульства в Сиэтле распределят по двум дипведомствам в Хьюстоне и Нью-Йорке , а так же в посольство в Вашингтоне. В настоящий момент консульство в Сиэтле насчитывает семь сотрудников.

"Из солидарности"

В британском городе Солсбери 4 марта отравили британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, однако Россия эти заявления отвергает, называя их бездоказательными.

Американские власти вслед за британскими, выражая "солидарность", объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН . Кроме того, закрывается российское генконсульство в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.

В этой связи, Генеральное консульство России в Сиэтле приступило к срочной выдачи паспортов российским гражданам, подававшим документы. По оценкам консула-советника Айсина, во вторник сотрудники обслужили 250-300 человек, примерно столько же в четверг.

Реакция России

Москва жестко раскритиковала высылку российских дипломатов и пообещала применить зеркальные меры.

Так сотрудники посольства России в США провели в микроблоге ведомства в Twitter опрос, в котором предложили проголосовать за закрытие одного из трех американских консульств на территории России: во Владивостоке , в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге

Голосование завершилось через сутки, за которые в опросе поучаствовали 57,5 тысячи человек, а запись ретвитнули около 2,9 тысячи раз.

Почти половина проголосовавших — 47 процентов — выбрали Санкт-Петербург, за закрытие генконсульства США в Екатеринбурге высказались 35 участников опроса. Третье место опрошенные отдали Владивостоку с 18 процентов голосов.

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил резкий протест американским властям, назвав действия США неправомерными и напомнив об отсутствии доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери.