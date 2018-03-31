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Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»
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Капитан рассказал подробности обыска самолета «Аэрофлота» в Лондоне 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитан досмотренного в аэропорту "Хитроу" российского лайнера Виталий Митрофанов сообщил, что британские правоохранители при проверке самолета заявили, что ищут на борту российского лайнера запрещенные предметы.
"Явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой… и предъявили, что им необходимо обыскать судно на предмет запрещенных предметов к перевозке", — сказал он в прямом эфире телеканала "Россия-24".
По словам капитана досмотр длился "пять-семь минут", после чего специалисты проверяли технические отсеки в течение двух-трех минут. "Никаких актов досмотра… никаких причин, ничего мне так и не сказали", — отметил он.
"Я даже не мог, у меня не было возможности наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками… Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетом мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс" — сказал Митрофанов.
"Я только в кабине находился с открытой дверью и мог наблюдать только, как они действуют в проходе. А много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности", — добавил он.
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