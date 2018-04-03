Посольство РФ в Праге проведет в среду пресс-конференцию по «делу Скрипаля» 

ПРАГА, 3 апр — РИА Новости. Посольство России в Чехии проведет в среду, 4 апреля пресс-конференцию для местных и зарубежных журналистов связи с «делом Скрипаля», сообщил во вторник РИА Новости представитель российской дипмиссии Алексей Колмаков.
"В среду посольство России в Чехии проведет пресс-конференцию для чешских и зарубежных журналистов по «делу Скрипаля». На прес-конференции выступит и ответит на вопросы посол РФ в Праге Александр Змеевский. Начало мероприятия в 9.30 (10.30 мск)", — сказал Колмаков.
Ранее в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» МИД Чехии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в республике и одного сотрудника торгового представительства, все трое к 1 апреля покинули страну.
В качестве ответной меры МИД РФ объявил о высылке из Москвы трех сотрудников посольства Чехии в РФ. Они должны покинуть территорию РФ до 5 апреля.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.