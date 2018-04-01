Миронов высказался о «деле Скрипаля»

Рано или поздно правда по "делу Скрипалей" будет выяснена, а западным странам придётся давать своим действиям "обратный ход", заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в понедельник журналистам.
"Рано или поздно правда о так называемом "деле Скрипалей" будет выяснена. Это будет та же самая ситуация, как господин госсекретарь махал пробирочкой, обосновывая вторжение американских войск в Ирак", — заявил Миронов.
"Извиняться они не будут, но то, что они с этой высылкой дипломатов подставили просто огромное количество европейских стран, просто подставили… потом им придётся каким-то образом обратно, обратный ход", — добавил он.
Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.
В понедельник, 26 марта, власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.