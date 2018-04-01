Миронов высказался о «деле Скрипаля»

Западу придется давать обратный ход по «делу Скрипаля», заявил Миронов

"Рано или поздно правда о так называемом "деле Скрипалей" будет выяснена. Это будет та же самая ситуация, как господин госсекретарь махал пробирочкой, обосновывая вторжение американских войск в Ирак", — заявил Миронов.

"Извиняться они не будут, но то, что они с этой высылкой дипломатов подставили просто огромное количество европейских стран, просто подставили… потом им придётся каким-то образом обратно, обратный ход", — добавил он.

Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ , случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Великобритании , не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.

В понедельник, 26 марта, власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН , покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.