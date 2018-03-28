Кириенко назвал главный результат выборов

Кириенко считает главным результатом выборов прирост голосов за Путина с 45 млн до 56 млн

В частности, по словам декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова , Кириенко оценил результаты выборов как "в целом позитивные", напомнив в связи с этим о явке 67,5% избирателей. При этом, как отметил собеседник, в Кремле наиболее важными считают не проценты явки, а количество людей, пришедших на выборы и поддержавших действующего главу государства. В связи с этим Шутов привел слова Кириенко о том, что "прирост голосов за Путина с 45 млн до 56 млн, то есть почти плюс 11 млн голосов поддержки, — это самый главный результат выборов". Первый замглавы администрации назвал это, "по сути, новым путинским большинством", уточнил декан.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал Путин, получив 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,5%.

Результат Путина стал рекордным для него: за него проголосовали 56,43 млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн человек; в 2004 году он набрал 71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%). В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в четвертый раз.