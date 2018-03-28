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Карасин: Россия думает о реформе женевских дискуссий
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Карасин: Россия думает о реформе женевских дискуссий по Закавказью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия пока не думала о повышении статуса на женевских дискуссиях по Закавказью, рассчитывает их реформировать, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы пока об этом не думали. Мы думаем насчет реформы женевских дискуссий, потому что не очень много удается добиться. Но хорошо, что люди приезжают. Это уже фактор стабильности", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва повышать уровень своего участия в дискуссиях после заявления о планах премьер-министра Грузии самому приехать в Женеву.
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