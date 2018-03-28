Мизулина: это удар в спину для Путина

Мизулина рассказала об «ударе в спину» Путина

Мизулина выразила главе государства слова соболезнования и поддержки.

«Потому что для него это удар в спину», — уверена она.

По ее словам, Путин делает для России «невероятные вещи», защищая ее на внешнеполитической арене и проводя реформы «невероятной силы» внутри страны. В пример сенатор привела то, что с 2007 года президент «переломил» тенденцию к сокращению численности детского населения, которое с тех пор выросло на четыре миллиона и продолжает расти.

«И вдруг так бездарно, за его спиной!» — посетовала она.

Мизулина считает, что Путину некогда «оглядываться» на то, как чиновники на местах «доделывают то, что он, пробивая стены, решает». По ее словам, жизни россиян «так бездарно тратятся» за счет «мздоимства, головотяпства, непрофессионализма».

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.